Dubai rimuove l’obbligo di test Pcr per i vaccinati

Dubai ha rimosso l’obbligo di test Pcr per gli ingressi nel Paese di chi ha completato il ciclo di vaccinazione.

Decade infatti l’obbligo di presentare un test Pcr Covid-19 negativo per ottenere l'ingresso. I visitatori possono presentare la prova dell’effettuazione del ciclo vaccinale completo. Anche chi non è tato vaccinato può comunque recarsi a Dubai, ma deve esibire un test Pcr negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza.



Ad alcuni viaggiatori potrebbe anche essere chiesto di effettuare un ulteriore controllo campione all'arrivo. Chi dovesse sottoporsi a questa ulteriore verifica, dovrà necessariamente porsi in quarantena fino a quando non verrà confermato il risultato negativo del test effettuato. I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati da questa normativa.