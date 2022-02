‘Discover Central Europe’: quattro paesi uniti per una promozione congiunta

Successo per il primo Discover Central Europe Networking Day tenutosi a Budapest (nella foto), sl quale hanno preso parte 70 fornitori e oltre 200 partecipanti fra operatori e media provenienti da tutta Europa.

“Il Discover Central Europe Networking Day nasce per riunire alcuni dei più importanti buyer d'Europa - commenta László Könnyid, vicedirettore generale dell’ente del turismo ungherese -, al fine di mostrare loro più da vicino l’offerta turistica dell'Europa centrale, fornendo allo stesso tempo grandi opportunità di networking e incontri di lavoro. Si tratta di un evento che ci auguriamo diventi una tradizione, anche considerando il grande successo che ha avuto questa prima edizione e che possa contribuire alla ripresa del turismo internazionale”.



L'evento ha preso il via con una tavola rotonda in cui i direttori degli enti turistici di Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria hanno condiviso opinioni e commenti sullo sviluppo turistico dei loro Paesi. Centinaia di meeting one to one si sono tenuti durante la sessione di networking a cui hanno preso parte diversi operatori italiani interessati a promuovere e proporre una destinazione che, oltre a Budapest, offre un ampio ventaglio di proposte interessanti.



La cooperazione turistica tra i quattro paesi risale a quasi 20 anni fa e il turismo è una delle aree di maggior successo delle relazioni fra le diverse realtà.

L'attuale presidenza ungherese del Gruppo Visegrád pone un accento particolare sulla cooperazione turistica dei quattro stati. L'obiettivo è aumentare la mobilità dopo la pandemia, rappresentando nel contempo la regione dell’Europa centrale sui mercati terzi come una destinazione sicura con un patrimonio culturale e valori turistici unici. Ciò significa anche attività di marketing congiunte, pianificate sotto il marchio’Discover Central Europe’.