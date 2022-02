L’Islanda elimina tutte le restrizioni per il Covid

Da oggi l’Islanda ha rimosso tutte le restrizioni di viaggio legate al Covid, si legge su travelmole.com. I viaggiatori in arrivo sull’isola non so più tenuti a presentare un certificato di vaccinazione e a registrarsi prima del viaggio.

Anche ai viaggiatori non vaccinati non vengono più imposte le restrizioni precedenti, che chiedevano un test negativo o una quarantena di 5 giorni all’arrivo nel Paese. Alle persone positive al Covid viene chiesto comunque di mantenere l’isolamento, anche se non si tratta di un obbligo di legge.



Sono caduti anche i limiti massimi per l’assembramento di persone relative ai grandi eventi. Il premier Katrín Jakobsdottir ha sottolineato, annunciando la fine delle restrizioni, che potrebbero però essere nuovamente applicate regole più restrittive al diffondersi di nuove varianti del virus.