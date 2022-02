La Thailandia allenta le misure per l'ingresso dei turisti vaccinati

La Thailandia si prepara ad allentare le misure obbligatorie per l’ingresso nel Paese dei viaggiatori completamente vaccinati.

Come riporta TTG Media, dal 1 marzo, i visitatori potranno sottoporsi solamente a un test antigenico rapido il quinto giorno dopo l’ arrivo, che può essere autosomministrato. Dovranno comunque effettuare un test Pcr il primo giorno e attendere i risultati in hotel.



I visitatori devono anche registrarsi con il Thailand Pass e saranno comunque richiesti i test Pcr prima della partenza.



I viaggiatori non vaccinati devono invece sottoporsi a quarantena all'arrivo in un hotel approvato.



Secondo Channel News Asia, il Governo thailandese ridurrà anche l'importo della copertura assicurativa di viaggio minima richiesta ai visitatori.