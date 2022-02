Lituania, revocate tutte le restrizioni per i turisti Ue

La Lituania allenta le restrizioni per il turismo internazionale. Il Paese ha annullato i divieti di ingresso Covid-19 per chi arriva dagli Stati Ue/See e dal Regno Unito. Dallo scorso 15 febbraio, perciò, non è più richiesto il certificato di vaccinazione, la documentazione della guarigione o un test negativo per accedere nel territorio lituano.

Ulteriori allentamenti delle restrizioni - fa sapere una nota dell’ente -sono previsti anche per chi proviene da altri Paesi. A partire dal 31 marzo, infatti, ai viaggiatori extra Ue - che dovranno comunque presentare il certificato di vaccinazione, la documentazione della guarigione o un test Covid-19 negativo -, non sarà più richiesto di sottoporsi a un ulteriore test o a osservare un periodo di autoisolamento. Inoltre, le persone vaccinate con vaccini Novavax (Nuvaxovid) e AstraZeneca (Covishield) possono già entrare nel paese.



“La Lituania è uno dei primi Paesi della regione a rispondere in maniera rapida e flessibile alle variazioni della natura del virus. L’annullamento dei divieti è un messaggio positivo per tutto il settore turistico lituano, che ha subito gli effetti della pandemia - commenta in una nota Aušrinė Armonaitė, titolare del Ministero dell’Economia e dell’innovazione della Lituania -. Le precedenti limitazioni ormai non sono più giustificate dallo stesso scopo e avrebbero solo un effetto negativo sull’economia, dato che la variante attuale del virus è ritenuta meno aggressiva. È una buona notizia per i turisti e per i lituani residenti all’estero, che ora potranno venire in Lituania più facilmente”.