Dubai, turismo in netta ripresa: italiani di nuovo nei primi 20 mercati

È stato il 2021 l’anno della netta ripresa per il turismo a Dubai. La conferma arriva dai dati sugli arrivi e sull’occupazione alberghiera rilasciati dal Department of Economy and Tourism secondo i quali l’incremento anno su anno è stato pari al 32 per cento per un totale di 7,28 milioni di visitatori, la metà dei quali concentrati nell’ultimo trimestre.

Segnali positivi arrivano anche dal mercato italiano, che è riuscito a risalire nelle prime venti posizioni grazie a 106mila visitatori in totale. “Con l’obiettivo di presentare Dubai come una destinazione imperdibile per i viaggiatori internazionali – commenta Issam Kazim, ceo del Dubai Corporation for Tourism & Commerce Marketing - e mantenere alta l’attenzione sulla città, abbiamo puntato su una combinazione di fattori che includono un approccio diversificato e multi-geografico ai mercati, le solide partnership tra settore pubblico-privato e le campagne globali progettate per far conoscere sempre più Dubai, raccontare la sua offerta unica e, soprattutto, mettere in luce che la città è sicura, aperta e accessibile a tutti”.