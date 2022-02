Giappone, meno regole per gli arrivi dall’estero da marzo

Anche il Giappone si prepara a introdurre regole meno rigide per le frontiere. Il Governo sarebbe infatti pronto ad allentare la morsa sugli arrivi dall’estero già a partire dal prossimo mese.

Come riporta ilsole24ore.com, il primo passaggio sarebbe l’aumento del numero massimo di ingressi giornalieri, che passerebbe da 3.500 a 5.000.



Inoltre, secondo quanto emerge, il Giappone eliminerebbe anche la quarantena di 7 giorni per i non residenti (che sarebbero però tenuti a esibire un test Covid negativo, a meno che non si siano sottoposti alla terza dose di vaccino).



Il Giappone, sottolinea ancora il portale del quotidiano finanziario, aveva una delle regolamentazioni più stringenti del mondo per quanto riguarda gli arrivi dall’estero.