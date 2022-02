Le conversazioni web su viaggi e turismo dominate da Omicron

Gli italiani hanno voglia di viaggiare, anche se le interazioni web sul tema sono state dominate da Omicron. A dirlo l’ultima ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma BlogMeter, ha analizzato le conversazioni in rete dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Nei sessanta giorni presi in considerazione, si legge nell'analisi, l’interesse per i viaggi è rimasto sempre costante. Somo state registrate in rete oltre 376,14K mentions, che hanno generato 88,30M di interazioni. Al centro delle conversazioni, soprattutto le mete in Italia e le città d’arte con Roma (18,86K) che è la città chiamata in causa maggiormente dagli utenti. Il 39,9% delle conversazioni sui viaggi è nata su Facebook, ma hanno giocato un ruolo centrale anche i media che, tra news e blog, coprono oltre il 36% del totale, davanti a Twitter (11,8%) e Instagram (8,6%).



Sebbene la maggior parte delle conversazioni sia stata tarata sui problemi legati alla diffusione dell'Omicron, il sentiment della rete rispetto al tema è rimasto prevalentemente positivo (55,7%). A.D.A.