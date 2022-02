Regno Unito, nessun tampone per i turisti vaccinati

Il governo britannico è pronto ad allentare le restrizioni per i viaggi. A partire da oggi, i passeggeri vaccinati non dovranno più effettuare alcun tampone all'arrivo. Una decisione che giunge dopo un anno di regole severissime e che è diventata attuabile a fronte dell'alto tasso di vaccinazione tra i cittadini del Regno Unito.

Per i non vaccinati, al contrario, come riporta simpleflying.com, rimane l'obbligo di effettuare un tampone Pcr prima della partenza e un secondo test al day-2, in aggiunta al Passegger locator form compilato in tutte le sue parti. Non è invece richiesta la quarantena. G.G.