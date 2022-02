Baleari, vietata l’apertura di nuove piazze turistiche per quattro anni

Per quattro anni non sarà possibile aprire nuove piazze turistiche alle Baleari. È quanto disposto da una moratoria inserita nel decreto legge Circolarità e Sostenibilità del Turismo, appena approvato dal Governo locale.

La misura, che entra in vigore oggi – riporta hosteltur.com -, prevede un vero e proprio divieto di aprire o acquisire nuove strutture turistiche in alcuni luoghi dell’arcipelago.



L’obiettivo è quello di salvaguardare il territorio, riducendo l’offerta turistico-ricettiva e di conseguenza i flussi, in un’ottica di sostenibilità.