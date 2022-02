La Svezia elimina le restrizioni di ingresso per i viaggiatori Ue

Sono partite mercoledì 9 febbraio le nuove regole per accedere in Svezia per i cittadini Ue europea e dell'area Schengen, ai quali per l’ingresso nel Paese non viene più richiesto neppure il certificato verde di avvenuta vaccinazione o guarigione.

Secondo il governo svedese, come riporta Hosteltur, “le restrizioni all'ingresso non sono più una misura proporzionata di controllo delle infezioni"; da qui la decisione di revocare le policy di sicurezza messe in campo da dicembre.



Saranno invece mantenuti i controlli sui viaggiatori provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell'area Schengen, ai quali sarà richiesto di presentare un certificato di vaccinazione secondo le raccomandazioni dell'Ue in merito all'ingresso da paesi terzi.