L’India riapre: eliminata la quarantena per gli arrivi stranieri

Il Governo indiano ha rivisto le regole per gli arrivi internazionali e ha deciso, a partire da lunedì 14 febbraio, di eliminare la quarantena obbligatoria di 7 giorni per chi arriva dall’estero, sostituendola con un test molecolare negativo effettuato 72 ore prima della data del viaggio.

I turisti internazionali, oltre al test, dovranno compilare una dichiarazione che includa una sorta di mappatura dei viaggi effettuati nei precedenti 14 giorni e effettuare, una volta arrivati in India, un auto monitoraggio delle proprie condizioni di salute della durata di 14 giorni.



Nel caso in cui il Paese di provenienza sia inserito in una lista di 82 Stati che hanno stretto un accordo di reciproco riconoscimento della campagna vaccinale (lista all’interno della quale l’Italia non c’è), non servirà neppure il tampone, ma sarà sufficiente l’upload del certificato vaccinale.



L’India continua comunque a rimanere per l’Italia fra i Paesi compresi nell’elenco E, nei quali non è consentito recarsi per motivi di turismo.