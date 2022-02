La Malesia pronta a ricominciare: confini riaperti da marzo

La Malesia è pronta ad aprire i suoi confini internazionali a tutti i viaggiatori vaccinati il mese prossimo, senza restrizioni di quarantena. A suggerirlo al primo ministro Ismail Sabri Yaakob il National Recovery Council, anche se la decisione finale dev’essere ancora presa.

Per gestire al meglio i rischi il consiglio ha riconosciuto tuttavia la necessità di un test Covid-19 prima della partenza e all’arrivo nel Paese.



La Malesia ha mantenuto i sui confini internazionali quasi interamente chiusi ai turisti a partire dal 20 marzo 2020, quando il Paese ha scoperto la sua prima infezione da Covid-19. Ha apportato alcuni passi di riapertura provvisoria istituendo una corsia di viaggi per i vaccinati tra Malesia e Singapore e una bolla di turismo a Langkawi. Tuttavia, spiega asia.nikkei.com, il Sud-Est asiatico sta gradualmente cominciando ad aprirsi maggiormente.



La Thailandia, infatti, ha ripreso gli arrivi turistici senza quarantena una settimana fa, mentre le Filippine riapriranno a giorni.

Ci vorrà comunque del tempo per recuperare il crollo della spesa turistica, che per la Malesia nel 2021 si è attestato a meno 39 miliardi di dollari.