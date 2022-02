La Francia toglie l’obbligo del tampone per i viaggiatori extra Ue

Nei prossimi giorni la Francia toglierà l’obbligo di tampone all’ingresso per i viaggiatori extraeuropei completamente vaccinati.

L’annuncio è arrivato dal sottosegretario agli Affari europei, Clément Beaune, e apre un fronte del tutto nuovo non solo al Paese transalpino, ma a tutta l’Europa, che sta tentando di procedere unita nelle regole di accesso sia nei confini infra Ue sia sui confini esterni.



Al momento tutti i viaggiatori che entrano in Francia provenienti da un Paese esterno allo spazio europeo devono presentare un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo.



Ma, secondo quanto dichiarato da Beaune, in settimana è previsto un alleggerimento delle regole sanitarie per i viaggiatori extra Ue.



Una decisione che potrebbe fortemente condizionare anche l'approccio degli altri Paesi europei, Italia compresa, alla riapertura dei confini.