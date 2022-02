La Nuova Zelanda inverte la rotta: prima riapertura il 27 febbraio

Con il 94% della popolazione completamente vaccinata la Nuova Zelanda ha deciso: i confini saranno riaperti ai suoi cittadini a partire dal 27 febbraio in un piano che, in cinque fasi, porterà alla piena riapertura entro ottobre 2022.

Il primo step, quella che inizierà appunto il 27 febbraio, consentirà ai cittadini neozelandesi completamente vaccinati di potersi recare in Nuova Zelanda dall’Australia senza passare attraverso un periodo di quarantena, che sarà sostituito dall’autoisolamento e da un test all’arrivo.



Nella seconda fase, che partirà il 13 marzo, le porte del Paese saranno aperte ai neozelandesi vaccinati, a quelli con visti per lavoro e vacanza e ad altri viaggiatori stranieri “idonei”, come i lavoratori qualificati.



Nella terza fase la misura – spiega Il Sole 24 Ore - sarà applicata dal 12 aprile agli attuali titolari di visto temporaneo all’estero e a circa 5.000 studenti internazionali per il secondo semestre delle loro classi. Infine, nelle ultime due tappe, a partire da luglio, le frontiere saranno aperte a chiunque provenga dall’Australia.