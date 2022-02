L’Australia in 8D: l’ente lancia il video ‘Tune into Aus’

Tourism Australia lancia un video 8D per ispirare i viaggiatori alla prossima vacanza nel Paese.



La clip di 90 secondi si intitola ‘Tune into Aus’ e ha l’obiettivo di mostrare, attraverso un’esperienza immersiva, le destinazioni che si stanno preparando a riaprire in sicurezza ai turisti internazionali.



"La pandemia sta mettendo a dura prova il settore del turismo – spiega in una nota Phillipa Harrison, Managing Director di Tourism Australia -, Tune into Aus è un nuovo emozionante e rinnovato contenuto che anticipa ai viaggiatori di tutto il mondo le emozioni sonore che potranno vivere durante una vacanza in Australia”.



“Attraverso il potere dell’audio 8D e la collaborazione con i Flight Facilities diamo vita a quella sensazione unica che si prova quando si intraprende una vacanza in Australia; ci auguriamo che questo nuovo contenuto possa stimolare i viaggiatori di tutto il mondo a scegliere l'Australia come prossima meta del loro viaggio”, ha detto Harrison.