La Liberia celebra i suoi 200 anni grazie all'ex Milan George Weah

Il turismo africano ha in serbo una nuova sorpresa: la Liberia. Parola di George Weah, ex attaccante del Milan e oggi presidente della piccola repubblica all’imbocco del Golfo di Guinea, grazie al quale è stata approvata la prima strategia di promozione turistica del Paese, in collaborazione con la Unwto.

“In occasione dei 200 anni dalla nascita del nostro Stato - ha spiegato Weah - abbiamo lanciato il nuovo sito enjoyliberia.travel e creato il logo di promozione internazionale Land of Return 1822-2022. Con oltre 560 chilometri di costa siamo una delle migliori destinazioni al mondo per il surf, ma anche un paradiso inesplorato per trekking nel Sapo National Park o sul Monte Nimba”.



Di notevole valore la creazione del percorso storico “Back to Africa Movement”, che segue i passi dei primi schiavi liberati da Stockton Creek a Providence Island. A. C.