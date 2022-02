Gli inglesi tornano in adv: 2022 anno del ‘revenge travel’

‘The travel agent is king’. Un messaggio eloquente, quello del report di Flight Centre UK che delinea i trend del 2022 e gli effetti della pandemia sulle prenotazioni e le abitudini di viaggio dei turisti britannici. Turisti che, ultimamente, sono più propensi che mai a prenotare le loro vacanze attraverso le agenzie di viaggi, dopo aver constatato durante la pandemia la competenza e i livelli di servizio che i dettaglianti sono in grado di offrire.

Come riporta TTG Media più della metà degli intervistati (il 54%) ha infatti dichiarato che preferisce recarsi in agenzia per prenotare, in modo da poter viaggiare con maggiore tranquillità, sapendo di avere le spalle coperte in caso di difficoltà.



Sebbene i benefici della prenotazione tramite un dettagliante siano già riconosciuti, sottolinea la relazione, l’incertezza di questi ultimi tempi ha rafforzato il valore della competenza offerta dai professionisti del travel, “in grado di aiutare i viaggiatori nella comprensione e nell’aggiornamento dei regolamenti Covid-19 in continua evoluzione, oltre ad assisterli in caso di cambiamenti del programma di viaggio, cancellazioni e rimborsi”.



Tutti pronti a ripartire

Dalle rilevazioni emerge come il 65% dei britannici sia ottimista sulla situazione pandemica e dei viaggi e addirittura il 91% dichiari di essere pronto a tornare a viaggiare all’estero quest’anno. “Il 2022 sarà quello del ‘revenge travel’” sostiene Liz Mathews, managing director di Flight Centre UK.