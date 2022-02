Hong Kong riduce la quarantena, l’isolamento durerà 14 giorni

A partire da sabato 5 febbraio Hong Kong ridurrà la durata della quarantena per i viaggiatori in entrata. La decisione di ridimensionare il periodo di isolamento da 21 a 14 giorni arriva a seguito delle pressioni giunte dai diplomatici stranieri e da chi lavora nell'alta finanza, categorie che hanno giudicato le misure restrittive come minaccia alla competitività nello scenario internazionale.

Hong Kong è ancora oggi una delle città maggiormente blindate a causa della pandemia, con una contrazione del traffico aereo del 90% e un obbligo di quarantena negli alberghi designati dal governo con spese a carico di chi è costretto al soggiorno.

Come si legge su nbcnews.com a partire da sabato, dopo i 14 giorni in solitaria nella propria camera d'hotel, i passeggeri in arrivo dovranno fare un auto-monitoraggio di 7 giorni. Si attende l'annuncio di ulteriori regole e precisazioni.



Gaia Guarino