Mosca prepara il rilancio sui circuiti turistici internazionali

Mosca vuole dimostrare il suo potenziale come destinazione turistica anche durante il periodo di restrizioni ai viaggi. Con questo obiettivo ha realizzato una serie di roadshow digitali organizzati dal Moscow City Tourism Committee, con ‘vetrine’ create in maniera completamente personalizzata, in base al carattere e alle preferenze dei visitatori.

Il messaggio specifico è: “Mosca ha qualcosa da offrire per ogni ospite”. Si sono svolti 10 digital roadshow, con rappresentanti di diversi mercati internazionali, tra cui l’Italia. Tra i prodotti proposti, il RussPass, i servizi premium per il turismo lusso, ma anche le opportunità per il target famiglie e i ristoranti tipici stellati.



Il tutto con un focus sulle atmosfere della città: dall’osservazione nella Torre della Federazione ai parchi, dai monumenti del costruttivismo e dell’Art Nouveau alla migliore cucina degli chef moscoviti. S. P.