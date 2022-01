Turisti internazionali a più 221% in nove mesi, la rinascita di Singapore

Segnali incoraggianti per la ripresa del turismo di Singapore, una delle destinazioni che beneficerà anche dell'ampliamento dei corridoi turitici dall'Italia.

Nel 2021 gli arrivi di visitatori internazionali e le entrate turistiche della città-stato asiatica hanno raggiunto rispettivamente quota 330mila e circa 1,9 miliardi di dollari.



Trainati da Cina, India e Indonesia, si legge in nota di Singapore Tourism Board, gli arrivi internazionali sono aumentati del 221% negli ultimi 3 trimestri del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. E anche le entrate, per il secondo e il terzo trimestre del 2021, sono cresciute del 92% rispetto all’analogo periodo del 2020. L’ente del turismo sottolinea inoltre che, nonostante la pandemia, nel 2021 hanno aperto nuovi hotel come The Clan, Duxton Reserve e Oasia Resort Sentosa. Altre strutture hanno invece sfruttato questo periodo per rinnovarsi o rinominare le loro proprietà, come Hilton Singapore, che torna nel 2022 come Voco Orchard Singapore, e Mandarin Orchard, che riapre come Hilton Singapore Orchard.



"Anche se ci vorrà del tempo - spiega Keith Tan, chief executive di Stb - prima che i numeri del turismo tornino ai livelli pre-pandemia, siamo incoraggiati dalla resilienza delle nostre attività turistiche e dal loro impegno nel preservare il lavoro".



Amina D'Addario