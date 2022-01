Ue, oggi si potrebbero decidere le nuove regole sui viaggi

Oggi l’Unione europea potrebbe decidere di cambiare le linee guida sui viaggi. Il tema è infatti in agenda per il Consiglio affari generali previsto nella giornata odierna.

Come riporta ilsole24ore.com, la svolta dovrebbe essere il passaggio all’approccio individuale, abbandonando quello delle aree di contagio. Il cambio proposto (che in realtà era già stato ventilato da diverso tempo) prevederebbe dunque l’accantonamento delle ‘zone rosse’ per passare a uno che modula le restrizioni sulla base della condizione individuale (vaccinato, guarito o test negativo).



Si tratterà comunque di una ‘raccomandazione’ che non vincolerà i Paesi. Spetterà poi ai diversi Governi recepire o meno le indicazioni di Bruxelles.



Ma nel corso della riunione si cercherà anche una linea comune sulla durata del green pass.