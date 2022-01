Abu Dhabi precisa le regole di ingresso. Per entrare non serve la dose 'booster'

Dct Abu Dhabi ha rilasciato una guida completa per i visitatori vaccinati e non vaccinati per garantire un viaggio semplificato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Quando si pianifica un viaggio ad Abu Dhabi, si ricorda a tutti i turisti in arrivo di controllare prima il sito VisitAbuDhabi.ae per le linee guida di viaggio più aggiornate e le necessarie misure precauzionali Covid-19.

Turisti vaccinati o esentati da vaccinazione

Il sito ribadisce che una terza dose di richiamo per qualsiasi vaccino Covid-19 non è un requisito per l'ingresso nell'Emirato. Inoltre, tutte le procedure di quarantena per tutti i viaggiatori vaccinati sono state revocate, consentendo l'ingresso ad Abu Dhabi senza problemi.

IIn dettaglio, i viaggiatori internazionali in arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi devono scaricare l'applicazione dell'Autorità Federale di Identità e Cittadinanza o visitare il sito ica.gov.ae per completare il 'Modulo di registrazione degli arrivi' 48 ore prima della data del viaggio. Tutti i viaggiatori dovranno convalidare la loro vaccinazione (o esenzione) 48 ore prima del viaggio tramite queste piattaforme.

Prima di partire, è necessario sottoporsi a test Pcr entro 48 ore dalla partenza e volare solo dopo aver ricevuto un risultato negativo del test.



All'arrivo all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, i viaggiatori dovranno fare un altro test Pcr (solo i bambini sotto i 12 anni e gli individui con esenzioni ufficiali sono esenti). Questo test PCR è disponibile all'interno del terminal e gratuito, con risultati entro 90 minuti. I viaggiatori possono lasciare l'aeroporto e aspettare i risultati nel loro alloggio.

Se il viaggiatore proviene da un paese della lista verde, dovrà fare un altro test Pcr il giorno 6 di permanenza. Se proviene da un paese non presente in Green List, dovrà effettuare altri due test Pcr, rispettivamente il giorno 4 e 8 di permanenza. Questi test possono essere effettuati in uno dei centri di analisi della città o nella propria sistemazione in albergo.



Accesso alle attrazioni

Per accedere alle attrazioni pubbliche di Abu Dhabi, la maggior parte delle quali consente l'accesso solo ai visitatori vaccinati, i visitatori dovranno presentare la prova del loro stato di vaccinazione completa (doppia) tramite il certificato di vaccinazione ufficiale del loro paese d'origine o tramite l'applicazione mobile Covid del proprio paese d'origine insieme ad un risultato negativo del test Pcr, ottenuto negli ultimi 14 giorni.



Parzialmente diverse invece le regole di ingresso per i non vaccinati, che fra l’altro non avranno accesso alle attrazioni, ad eccezione delle sistemazioni in hotel, ma non ai ristoranti e alle strutture all'interno degli hotel. Per tutte le informazioni dettagliate si rimanda