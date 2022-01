Il Peru alternativo con il boutique hotel StarDome

Emozioni uniche sotto il firmamento del Perù. Per chi volesse sperimentare il fascino andino in un modo diverso dal solito, ha aperto un esclusivo boutique hotel sotto le stelle.

Si tratta di StarDome Peru, situato nella Valle Sacra degli Incas tra Cusco e Machu Picchu, dove si potrà prenotare a partire dal 1º febbraio. Questa particolarissima struttura conta appena sei camere - tutte suite - ed è gestita dai membri della comunità Quechua, questo lo rende il luogo perfetto per immergersi nella cultura tradizionale e cimentarsi in attività tipiche della zona come escursioni tra le rovine inca e rituali antichi.



Come riporta travelpulse.com, il posto più suggestivo è lo StarDeck con una vista a 360 gradi su tutto il panorama e poi su fino al cielo. Altro fiore all'occhiello è infine la cucina, gli ospiti potranno infatti godere di dining experience private con gli chef locali. G. G.