Parigi, Notre-Dame apre al pubblico in versione 3D

A Parigi in attesa della riapertura di Notre-Dame (prevista per il 2024), chiusa al pubblico a seguito degli ingenti danni causati dal terribile incendio del 2019, presso l'Espace Grande Arche - in uno spazio di 500 mq alle porte della capitale - fino ad aprile sarà possibile esplorare virtualmente la cattedrale prendendo parte a una visita in 3D.

"Éternelle Notre-Dame" è il nome di questo tour immersivo, un vero e proprio viaggio nel tempo che in 45 minuti, grazie a dei visori, consente ai visitatori di scoprire gli eventi e i personaggi che nei secoli hanno segnato la storia dell'iconico edificio. Il 30% del prezzo del biglietto (costo 30 euro) sarà devoluto all'ente incaricato del restauro e della conservazione della cattedrale e alla Fondazione Notre-Dame.