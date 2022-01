Lo Yellowstone National Park compie 150 anni, le celebrazioni

Lo Yellowstone National Park compie 150 anni. Era il primo marzo 1872 quando venne istituito, sotto la presidenza di Ulysses S. Grant, per salvaguardare la ricchezza di un territorio - per oltre 10.000 anni abitato dai nativi americani - ricco di geyser, sorgenti termali, foreste, cascate, montagne, canyon e animali rari.

"Il 150º anniversario di Yellowstone è un momento importante per il mondo. È un'opportunità per noi di riflettere sulle lezioni del passato, concentrando i nostri sforzi per rafforzare Yellowstone e le nostre numerose partnership per il futuro. Plaudo e condivido la visione del Segretario Haaland e del Direttore Sams sulla nostra responsabilità di impegnarci maggiormente con le Nazioni Tribali per onorare e imparare dai loro legami ancestrali e moderni con Yellowstone", ha dichiarato il sovrintendente Cam Sholly.



Diverse le iniziative che, Covid permettendo, consentiranno di celebrare la ricorrenza. Sul sito go.nps.gov/Yellowstone150 è possibile monitorare la situazione e rimanere costantemente aggiornati. L. F.