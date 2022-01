Le Hawaii verso la richiesta del booster per l’ingresso

Aumentano le destinazioni che chiedono il booster per l’ingresso. All’elenco potrebbero aggiungersi alle Hawaii, secondo quanto anticipato dalle autorità locali.

Come riporta travelmole.com, l’arcipelago sta valutando di inserire la terza dose (o la seconda per il monodose) come requisito per essere considerati completamente vaccinati.



È stato comunque precisato che, nel momento in cui sarà inserito l’obbligo del booster, la misura entrerà in vigore qualche settimana dopo l’annuncio per consentire ai viaggiatori di ottenere il richiamo.