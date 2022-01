Abu Dhabi, ingresso consentito solo con dose booster

Stretta di Abu Dhabi sul turismo. L’Emirato consente l’ingresso solo ai viaggiatori completamente vaccinati con dose booster.

A precisarlo, come riprende ilsole24ore.com è The National. Stando alle comunicazioni, dunque, l’ingresso sarebbe vietato a chi ha ricevuto la seconda dose da più di sei mesi e non ha ancora ricevuto la terza somministrazione. Inoltre, il portale del quotidiano finanziario precisa che i requisiti sono presenti anche sull'app ufficiale Al Hosn.



Lo scorso settembre Abu Dhabi aveva annunciato lo stop alla quarantena per coloro che arrivano dai Paesi in green list.