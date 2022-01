Arriva l’hotel tematizzato Hello Kitty a Sanya in Cina

L'hospitality cinese si tinge di novità. Hyatt Hotels Corporation e Keyestone Group hanno annunciato il progetto del primo Hello Kitty Hotel a Sanya, sull'isola di Hainan.

L'apertura è prevista per il 2025 come parte del Sanya Hello Kitty Resort, il primo parco a tema dedicato alla celebre gattina nella provincia di Hainan. La struttura conterà 221 camere e ville decorate con tutti i personaggi del brand Sanrio, saranno presenti tre ristoranti e bar, una sala da ballo, una piscina e ovviamente spa e centro fitness.



Come riporta travelpulse.com gli ospiti verranno coinvolti anche in eventi e attività adatti a ogni stagione, perfino i menù verranno adattati alle festività in calendario per vivere un'esperienza unica in ogni periodo dell'anno. G. G.