Giordania: una nuova identità turistica per il turismo del futuro

Nuova strategia globale per spingere sul turismo in Giordania. I dettagli sono stati resi noti a Expo Dubai, in occasione di una conferenza sui viaggi e la connettività tenuta dal ministro del Turismo e delle Antichità della Giordania Nayef Hamidi Al Fayez e dl direttore generale del Jordan Tourism Board Abdul Razzaq Arabiyat.

Al-Fayez ha sottolineato che la strategia globale è stata inaugurata nel 2020 ma che, a causa della pandemia, il suo lancio è stato posticipato. Il ministro ha sottolineato le misure adottate, riassunte in quattro fasi da affrontare: risposta, ripresa, riavvio e riforme. Al-Fayez ha poi sottolineato gli sforzi incessanti della Giordania nei riguardi del turismo domestico, per potenziare le comunità, rafforzare le pmi e mitigare i danni arrecati al settore dal Covid.



Razzaq Arabiyat ha posto l’accento sulla nuova identità turistica, che fa perno sulle espressioni più importanti espresse dalla storia e dalla civiltà che si estende dagli albori della storia in Giordania, e che ha lasciato le sue tracce nel corso degli anni, dai nabatei a romani, bizantini, aramaici, edomiti e arabi. In quest’ottica, il Jtb continuerà a promuovere il Regno per attirare il maggior numero possibile di turisti. Il settore del turismo è un settore economico che contribuisce ad aumentare il Pil del Paese e l'occupazione, oltre ad aumentare le riserve di valuta forte.