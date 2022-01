Ripresa economica: il ruolo chiave del turismo secondo l'Unwto

Il turismo come strumento cruciale per la ripresa dell'economia mondiale. È questo il dettaglio che emerge leggendo il report 2022 del World Economic Situation and Prospects stilato dalle Nazioni Unite. Ciò che viene sottolineato è l'importanza di questo settore soprattutto per i Paesi in via di sviluppo.

I numeri

Dopo una contrazione del 3,4% nel 2020 e una ripresa del 5,5% nel 2021, le previsioni parlano di una crescita dell'economia a livello globale del 4% nel 2022 e del 3,5% nel 2023. In questo scenario il turismo si presenta come un comparto trainante, e secondo Unwto, per molte destinazioni - soprattutto quelle la cui sopravvivenza è fortemente connessa a questa industry - sarà determinante diversificare l'offerta turistica, nel 2022 e negli anni a venire.



Gli effetti della pandemia

Stando ai dati di Unwto, come riporta traveldailynews.com, la pandemia ha riportato il settore indietro di 30 anni, con un crollo del numero dei turisti internazionali del 73% nel 2020, una modesta risalita si è vista tra gennaio e settembre del 2021 ma si parla ancora di un -76% rispetto al 2019. Un impatto devastante che nel futuro potrà essere risanato attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo del turismo interno e rurale, nonché protezione delle risorse naturali e del patrimonio culturale. G. G.