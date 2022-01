Exceltur: Spagna ai livelli pre-pandemia solo nel 2023

Il settore turistico spagnolo viaggia verso il ritorno ai numeri pre-pandemia, che tuttavia si prevede saranno raggiunti solo nel 2023. Secondo Reuters, l'associazione di settore Exceltur ritiene infatti che il Pil del Paese varrà 135 miliardi di euro nel 2022, l'88% dei livelli pre-pandemia, rispetto al 57% registrato nel 2021.

Come riportato da TTG Media, l'associazione avrebbe affermato che l'attività tornerà ai livelli precedenti la pandemia solo nel 2023.

"La maggior parte delle aziende turistiche sta nuovamente posticipando la piena ripresa dei ricavi ai livelli pre-pandemia al 2023 per l’impatto causato da Omicron e per l’aumento dei costi" ha affermato Exceltur in una nota. In previsione il deciso recupero delle destinazioni balneari, mentre per le città ci si aspetta "una ripresa meno intensa".