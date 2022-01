Gli States inseriscono il Canada nella lista delle mete sconsigliate

Nuovi aggiornamenti portano la lista delle destinazioni sconsigliate ai viaggiatori americani ad allungarsi. A partire dallo scorso lunedì infatti, come riporta Cnn, l'Us Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha inserito - insieme all'isola caraibica di Curaçao - anche il Canada portandolo a livello 4 (categoria in cui rientrano tutti quei luoghi considerati ad alto rischio Covid-19).

La scelta è stata fatta in base al notevole aumento dei casi registrato la scorsa settimana - 294.437 secondo i dati della Johns Hopkins University - a causa della diffusione della variante Omicron del virus Sars-Cov-2.



Livia Fabietti