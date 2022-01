Bahamas, stop all'obbligo di test Pcr per i viaggiatori vaccinati

The Bahamas Ministry of Tourism, Investments and Aviation ha recentemente comunicato di aver sospeso l'obbligo del test Pcr per i viaggiatori vaccinati. Le persone vaccinate, così come i bambini di età compresa tra 2 e 11 anni, possono continuare a presentare un test antigenico rapido negativo o eventualmente, a discrezione, test molecolare negativo.



Inoltre, dal 4 gennaio tutte le persone che soggiorneranno alle Bahamas per più di 48 ore (due notti) dovranno sottoporsi ad un test antigenico rapido, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. I visitatori in partenza entro le 48 ore non saranno tenuti a ottenere questo test. Questo test sostituisce il test antigenico rapido T5 precedentemente in vigore.



I viaggiatori non vaccinati di età pari o superiore a 12 anni invece, dovranno continuare a presentare un test Pcr negativo.

Tutti i bambini di età inferiore ai due anni sono esenti da qualsiasi obbligo di test.