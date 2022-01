Spagna ottimista: “Il bilancio del 2021 è incoraggiante, ora la ripresa”

I dati fanno ben sperare il turismo spagnolo. Nonostante si sia ancora lontani dal pieno recupero, le cifre del 2021 lasciano intravedere spiragli positivi. E il 2022 potrebbe essere veramente l’anno della ripresa.

In una lunga intervista a preferente.com, il direttore generale del turismo per la comunità di Madrid Luis Martín fa il punto della situazione e si lascia andare a previsioni ottimistiche.



L’andamento dell’anno

Nell’intervista, Martín spiega che dopo un primo semestre dello scorso anno sostanzialmente fermo, dall’estate in poi si è assistito a una crescita significativa.



Al netto delle incertezze che aleggiano non solo sul settore turistico, il direttore generale dell’ente a questo punto si sbilancia e parla di un 2022 che potrebbe essere l’anno della ripresa.



Nell’intervista, Martín ricorda anche il ruolo delle agenzie di viaggi, uno dei settori più colpiti dalla pandemia.