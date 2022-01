Pechino conferma la macchina organizzativa per le Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali di Pechino si terranno con le modalità già previste e senza adeguare i protocolli. Ad affermarlo è stato Huang Chun, funzionario del Comitato organizzatore di Pechino 2022, nel corso di un briefing online.

Come riporta corriere.it, l’arrivo della variante Omicron non fornisce elementi sufficienti al Governo per affermare che la situazione sia variata. Dunque i giochi partiranno il prossimo 4 febbraio con le normative già stilate, a meno che non ci siano molti casi all’interno del sistema delle bolle, ha sottolineato ancora Chun. Il portavoce del Comitato Zhao Weidong ha sottolineato la determinazione del Paese a ospitare i giochi.