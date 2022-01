Tenerife, cambiano le norme. Introdotte misure più rigorose

Tenerife ha aumentato il livello di allerta Covid-19 con l'introduzione di nuove regole per pub, hotel, ristoranti e trasporti pubblici.

Secondo quanto riferito da TTG Media, la mossa, che ha visto le autorità aumentare il livello di allerta dell'isola a ‘rischio molto alto’, fa seguito a un aumento del numero di nuovi casi di Covid.

Il numero massimo di persone autorizzate a incontrarsi all'interno o all'esterno dei locali è ora fissato a sei, a meno che non provengano dalla stessa famiglia. Il Green pass, nel frattempo,è ora un requisito di ingresso obbligatorio per tutte le strutture. Anche pub e ristoranti dovranno chiudere a mezzanotte, mentre la capacità del trasporto pubblico è stata ridotta del 75%.

Secondo The Mirror, le misure più rigorose rimarranno in vigore almeno fino al 24 gennaio.