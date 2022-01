Israele, al via la landing page con le regole di viaggio per i turisti stranieri

Dopo la decisione di riaprire il Paese ai turisti vaccinati e/o guariti, il ministero del Turismo di Israele annuncia il lancio sul proprio sito web di una landing page dedicata alle formalità e alle regole di ingresso per i turisti stranieri.

All’interno della landing page saranno inserite tutte le informazioni necessarie e utili in merito alle linee guida locali relative al Covid 19 per un turista vaccinato o guarito che vorrà visitare Israele. La landing page, che verrà aggiornata in base alle future normative, è attualmente in inglese e prossimamente sarà tradotta in altre lingue.



Le informazioni veicolate comprendono la pianificazione del viaggio, l’elenco dei vaccini approvati e la documentazione richiesta per l'ingresso in Israele; la regolamentazione relativa al soggiorno, con le informazioni su dove/come ottenere il test Covid 19 in Israele e quali devono essere i requisiti prima della partenza, relativamente a test e documentazione. La pagina di destinazione include anche collegamenti a informazioni correlate sui siti web del ministero della Salute israeliano e del ministero degli Interni.

"La nuova landing page rappresenta l'impegno sempre costante di informare e di tenere vivo l'interesse per la nostra destinazione. Speriamo davvero che da questo momento in avanti si possa ricominciare a viaggiare, a scoprire e riscoprire la nostra splendida Israele" ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell'ufficio nazionale israeliano del Turismo a Milano.



La pandemia ha decimato l'industria del turismo israeliano, con la chiusura improvvisa di tutto il settore a partire da marzo 2020, dopo un periodo consistente di crescita. Il 2019 è stato infatti un anno record per il turismo in entrata in Israele, con 4,55 milioni di turisti, in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Il turismo è precipitato a 832mila 500 ingressi turistici nel 2020 e a 401mila 500 nel 2021. Il ministero del Turismo di Israele, attraverso i suoi uffici di rappresentanza in tutto il mondo, non ha comunque mai smesso di lavorare e investire per mantenere l’immagine del Paese come quella di una destinazione sicura e attraente, intensificando le relazioni con tour operator e compagnie aeree.