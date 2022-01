Thailandia sicura e green: parte la campagna per i turisti internazionali

Il suo obiettivo è rafforzare la fiducia dei viaggiatori garantendo loro elevati standard di sicurezza e igiene nei luoghi e nelle attrazioni di tutto il Paese. Si chiama ‘Thailand Trusted Destination’ la nuova campagna promozionale tailandese lanciata dal Ministero del Turismo del Paese.

Uno speciale logo, che rappresenta un elefante danzante, identifica le strutture e le venues che rispettano precisi requisiti in termini di pulizia, sicurezza, buona gestione e pratiche green. I turisti possono avere accesso all’elenco delle attrazioni certificate facendo uan ricerca sulla pagina Facebook di Thailand Tourism Standard o su uno specifico sito web. Tra le attrazioni incluse parchi nazionali e musei, ma anche servizi per i turisti, come ad esempio i bagni pubblici.



Questa campagna, spiega news.itb.com, si svolge parallelamente alla principale iniziativa di marketing dell'Autorità per il turismo della Thailandia (Tat) per il 2022: ‘Amazing Thailand, Amazing New Chapters’, la campagna turistica del Paese per il 2022, il cui obiettivo è rivelare le nuove esperienze che i viaggiatori possono aspettarsi dalla Thailandia quest'anno.