Stati Uniti: nuovi avvisi di viaggio per 16 Paesi del mondo

Il Dipartimento di Stato Usa ha iniziato il 2022 emettendo diversi nuovi avvisi di viaggio. Sedici i Paesi per i quali gli stati Uniti hanno modificato nei primi giorni di gennaio le regole. Come riportato da Travelpulse, Aruba, Singapore (nella foto) e Guinea Equatoriale sono stati inseriti nel livello 4, che indica il consiglio di ‘non viaggiare’.

Ad altri nove Paesi - Azerbaigian, Bahamas, Kenya, Moldova, Niger, Nigeria, Romania, Saint Maarten e Suriname - è stato assegnato un livello 3, che indica la necessità di ‘ riconsiderare il viaggio’.



Sebbene la probabilità di contrarre il Covid-19 in questi Paesi sia il motivo principale per cui i loro livelli di rischio sono stati aumentati, ci sono altre considerazioni che tengono conto anche dei livelli di attività criminale e degli eventuali disordini nella regione interessata.



Infine, a quattro Paesi il dipartimento di Stato americano ha assegnato il livello 2, che richiede solo una ‘maggiore cautela’ nell’intraprendere il viaggio. I paesi interessati sono in questo caso Costa Rica, Filippine, Madagascar e Zambia. Il livello di rischio moderato assegnato a queste destinazioni indica che sono relativamente sicure per i viaggiatori americani nel contesto delle attuali circostanze globali.



Il livello 1, che comporta l’esercizio delle normali precauzioni, è l'unico che dà effettivamente agli americani il via libera per viaggiare verso una determinata destinazione indicando che è tra i luoghi del mondo considerati meno rischiosi da visitare a causa di problemi legati alla pandemia o di altri problemi di sicurezza noti nella regione.



Anche i Cdc mantengono il proprio elenco, che utilizza un sistema a quattro livelli simile, basato specificamente sui livelli di rischio Covid-19 in ciascuna destinazione.