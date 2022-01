Finlandia, temporanea sospensione del Green pass a tutela dei non vaccinati

Il Governo finlandese ha emesso un decreto per limitare temporaneamente l'uso del passaporto Covid-19.

La deroga all’uso del passaporto Covid-19, come di legge su Meteoweb, si applicherà alle aree dei distretti ospedalieri che includono Helsinki e Uusimaa, Finlandia sudoccidentale, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Carelia meridionale, Carelia settentrionale, Savo meridionale, Savo orientale, Savo settentrionale, Finlandia centrale, Vaasa, Ostrobotnia meridionale, Ostrobotnia centrale, Ostrobotnia settentrionale, Länsi-Pohja e Lapponia.



La regolamentazione temporanea, resa necessaria dall’eccezionale situazione epidemiologica, contribuirà a “salvaguardare il diritto delle persone alla salute e al benessere frenando la rapida diffusione della malattia”, come riporta una nota ufficiale del Ministero degli Affari Sociali e della Sanità finlandese.



Nelle scorse settimane, Markku Tervahauta, direttore generale dell’Istituto finlandese per la salute e il benessere, aveva affermato che i finlandesi avrebbero dovuto affrontare presto restrizioni per frenare il virus che non possono essere evitate con un Pass Covid. Tervahauta aveva detto che potrebbe arrivare il momento di ritirare il pass nella sua forma attuale di fronte alla variante Omicron. Gli esperti di sanità in Finlandia, infatti, temono che le persone non vaccinate contro il Covid contraggano l’infezione da individui vaccinati portatori del virus.