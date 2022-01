Thailandia: riapre Maya Bay, la spiaggia di 'The Beach' con Di Caprio

La Thailandia ha riaperto Maya Bay dopo oltre tre anni di chiusura. La decisione era stata presa a causa dei danni causati all'ecosistema dalle migliaia di visitatori che ogni giorno popolavano la spiaggia divenuta celebre grazie al film 'The Beach' con Leonardo Di Caprio, sita sull'isola di Phi Phi Leh.

Adesso i turisti possono nuovamente godere di questo luogo ma con delle restrizioni: in primis rimane vietato nuotare e non saranno ammesse più di 375 persone per volta. Secondo quanto diffuso dalle autorità locali, il break è servito per far crescere nuovamente la barriera corallina e vedere il ritorno degli squali.



Sebbene il turismo sia un settore fondamentale per il Paese (nel 2019 si contavano 40 milioni di arrivi) e prima della pandemia rappresentasse il 12% del Pil, come riporta abc.net.au la Thailandia ha deciso di dire no al turismo di massa e proteggere piuttosto il proprio territorio. G. G.