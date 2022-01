Cuba: da oggi reintrodotto anche il test Pcr per l'ingresso dei viaggiatori vaccinati

Il 15 novembre scorso Cuba aveva annunciato la sua graduale riapertura al turismo rendendo più flessibili i protocolli igienico-sanitari stabiliti per l'arrivo dei turisti. Tuttavia, l’andamento della pandemia ha convinto il Governo a renbtrodurre da oggi la richiesta ai viaggiatori vaccinati di mostrare un test Pcr negativo.

"Tenendo conto dell'aumento dei viaggi internazionali verificatosi dal 15 novembre, nonché dell'elevato potere di diffusione della nuova variante, si è deciso di modificare le misure di controllo sanitario internazionale nel nostro Paese e adottarne altre di carattere generale, in vigore dal 5 gennaio - spiega in una nota riportata da Hosteltur il ministero della Salute cubano -. Pertanto, da oggi è obbligatorio per i viaggiatori internazionali in ingresso presentare un programma completo di vaccinazione e mostrare l'esito negativo di un test Pcr, effettuato al massimo 72 ore prima del viaggio”.



Non sarà invece necessario che i bambini fino a 12 anni, di qualsiasi nazionalità o provenienza, presentino il programma vaccinale completo, così come gli adulti che per motivi medici certificati, "non possano essere vaccinati con nessuno dei i vaccini approvati fino ad oggi dalle corrispondenti agenzie”.