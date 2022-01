Parte a New York la Nyc Hotel Week per rilanciare la città

New York City prova a rilanciare la travel industry e lo fa con un'iniziativa che coinvolge le strutture alberghiere. Come annunciato da Nyc & Company, infatti, saranno 110 gli hotel della Grande Mela che aderiranno alla prima Nyc Hotel Week a partire da oggi, 4 gennaio.

Le strutture in questione, tra le quali figurano per esempio il The Beekman, il Lotte New York Palace, l'Opera House Hotel nel Bronx, il William Vale di Brooklyn e l'Hilton Garden Inn New York/Staten Island, offriranno uno sconto sul prezzo delle loro camere standard fino al 13 febbraio.



Come si legge su travelweekly.com, la città non è nuova a 'deal' di questo tipo. Dal 18 gennaio partirà anche la Nyc Winter Outing che porterà i turisti a scoprire ristoranti, meraviglie di Broadway e molto altro. Una serie di progetti che, come ha dichiarato Fred Dixon, ceo di Nyc & Company, servono per accelerare la ripresa del turismo newyorkese.



Gaia Guarino