Slovenia, incoming oltre i livelli prepandemici

La Slovenia ha chiuso un 2021 di forte ripresa sul versante turistico. In base ai dati forniti dall’Ufficio Nazionale di Statistica del Paese, infatti, da gennaio a novembre negli esercizi ricettivi turistici sloveni sono stati registrati circa 3,7 milioni di arrivi, il 21% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, che hanno generato circa 10,5 milioni di pernottamenti, con una crescita annua del 15%.

Ma l’exploit più evidente - come segnalato dall’Istituto Ice di Lubiana - è quello relativo al mese di novembre, che si è concluso con 256.600 arrivi di turisti, per un totale di quasi 719mila pernottamenti: il 750% in più su novembre del 2020 ma anche – e questo è il dato più interessante – il 2% in più rispetto all’anno record prepandemico, il 2019.



Terme prima scelta, prevalgono gli italiani

I turisti esteri a novmbre sono stati 72.700, un terzo rispetto a novembre 2019, che hanno generato poco più di 219.200 soggiorni, ovvero la metà del novembre 2019. Alla maggior parte dei pernottamenti hanno contribuito gli italiani, circa 23.500 con l'11% del totale e a seguire i serbi (10%), gli austriaci (9%), i croati (8%) e i bosniaci (7%). Il 34% dei soggiorni, ovvero 245mila, sono stati realizzati nei comuni con le terme e omplessivamente sono stati scelti per i soggiorni soprattutto gli hotel.