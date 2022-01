Dal Giubileo di Elisabetta ai Mondiali in Qatar: i grandi eventi 2022

Cosa aspettarsi dal 2022? Sarà un anno migliore rispetto a quello che ci lasciamo alle spalle? Al di là delle speranze e degli auspici, Il 2022 riserverà di sicuro una serie di appuntamenti e ricorrenze se non da segnare sul calendario, almeno da seguire con una certa attenzione.

Regno Unito

Mentre in Francia l'attenzione si concentrerà sulle presidenziali di aprile che decideranno chi sarà il prossimo inquilino dell'Eliseo, di là della Manica, si legge su repubblica.it, l'avvenimento più atteso sarà il Platinum Jubilee che festeggerà i 70 anni del regno di Elisabetta II, il più longevo nella storia della corona inglese. Per l'occasione saranno concessi due Bank Holidays, per un totale di quattro giorni di celebrazioni in patria e in tutto il Commonwealth.



Qatar

Il 21 novembre si apriranno a Doha, capitale del Qatar, i Mondiali di calcio. Per la prima volta si terranno in inverno e per la prima volta in un Paese arabo. Il piccolo Stato del Golfo - uno dei più ricchi al mondo - si sta preparando alla sfida realizzando stadi con l'aria condizionata, nuove linee metropolitane e un'offerta culturale all'avanguardia.



Egitto

Sempre in tema di raduni internazionali, vale infine la pena di ricordare che a novembre si terrà a Sharm El Sheikh, in Egitto, la Cop27, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.



Amina D'Addario