Da Dubai all'Italia, tutti i premiati dei World Travel Awards

Il 2021 è appena finito ed è tempo di bilanci, anche per il turismo. A consegnarci una fotografia del settore i World Travel Awards, che vedono il Dubai International Airport dominare come aeroporto n.1 insieme a Emirates che, grazie alla sua prima classe, spopola come compagnia aerea.

Le Maldive si affermano come Leading Destination dell’anno, accompagnate da Mosca che primeggia tra le città d’arte, e Miami Beach incoronata World's Leading Lifestyle Destination 2021. Ma ad aggiudicarsi diversi premi è il Portogallo, che porta a casa il World's Leading Beach Destination per le spiagge dell'Algarve, luogo dove si trova peraltro il World's Leading Luxury Leisure Resort, ossia il Conrad Algarve. Trionfano poi Madeira, giudicata la migliore destinazione insulare in Europa, il Dark Sky Alqueva, nell’Antelejo, che solleva il Responsible Tourism Award, e il Parques de Sintra, riconosciuto World's Leading Conservation dell’anno.

A primeggiare come isole più romantiche troviamo invece le Seychelles, affiancate da Alila Ubud, a Bali, come World's Leading Wedding Venue 2021.

Chi desidera una vacanza naturalistica non può che optare per l'Oman, mentre gli amanti delle immersioni devono volare nelle Filippine; è qui che si trova l'Amanpulo, il Dive Resort migliore al mondo.

Brinda al 2022 pure il Perù con Machu Picchu nominato attrazione turistica dell’anno, e mettendo nel proprio palmares anche il titolo di Destinazione culturale leader globale e meta culinaria.



I premi dell'Italia

Anche la Penisola riempie il medagliere. Vince la Sardegna con l’Arbatax Park Resort e con il Forte Village Resort, il top sia per le attività sportive sia per i comfort di lusso. Una coppa va a Delphina hotels & resorts, scelto come Miglior Gruppo Alberghiero Indipendente Green. Come riporta repubblica.it non mancano infine le eccellenze della Capitale con il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, che mette in tasca due premi come miglior resort di lusso in città e come green city resort.

Gaia Guarino