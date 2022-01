Parigi, obbligatorie le mascherine anche all'aperto

A causa dell’elevata trasmissibilità della variante Omicron del Covid-19 a Parigi a partire da ieri è scattato l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi pubblici all’aperto: ad annunciarlo è stata la prefettura di polizia della capitale. L’ordinanza – come si legge su Le Parisien – sarà estesa a tutte le persone di età superiore agli 11 anni, fatta eccezione per coloro che praticano attività sportiva, circolano a bordo di un veicolo privato o in bici e ancora per le persone con forme di disabilità dimostrabili tramite certificato medico. Per monitorare la situazione saranno rafforzati i controlli, in particolare nei luoghi più affollati della città. L’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione prevede una multa pari a 135 euro.