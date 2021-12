Walt Disney World di Orlando, riaprono tutte le attrazioni

Dopo quasi due anni di chiusura il 2 gennaio 2022, in concomitanza con i festeggiamenti per il 50esimo anniversario del resort, tornerà ad accogliere i visitatori il Typhoon Lagoon, il parco acquatico di Walt Disney World a Orlando, in Florida.

L’attrazione era rimasta chiusa da marzo 2020, da quando cioè il parco aveva sbarrato le porte ai visitatori a causa della pandemia di Covid-19. Insieme al parco, spiega una nota di Wald Disney World, riaprono anche altre attrazioni come Crush 'n' Gusher, Miss Adventure Falls, Castaway Creek, Humunga Kowabunga e la piscina per il surf. Dal 7 gennaio sarà inoltre possibile partecipare a lezioni di surf. Come spiega TravelMole l'altro parco acquatico di Disney World, Blizzard Beach, ha riaperto all'inizio di quest'anno.