Israele, allo studio minori restrizioni ai viaggi

Il Governo di Israele sta per eliminare molte delle restrizioni ai viaggi introdotte nella settimane scorse per bloccare il diffondersi della variante Omicron sul suo territorio.

Secondo quanto riporta Ansa, infatti, il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha preso atto che le infezioni della nuova variante si stanno già diffondendo nel Paese e che, a questo punto, è inutile bloccare arrivi e partenze.



Già dalla prossima settimana dovrebbero, quindi, essere riaperti i cieli per gli stranieri: al momento, infatti, le frontiere sono chiuse per gli arrivi dall’estero e gli stessi israeliani non possono recarsi in 70 Paesi tra cui l’Italia.